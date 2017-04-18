Владимирскую область посетила французская делегация

Владимирскую область в рабочим визитом посетила французская делегация. Глава региона Светлана Орлова обсудила с гостями возможные направления совместной работы. В настоящее время в структуре внешнеторгового баланса области Французская Республика занимает девятое место. За прошлый год внешнеторговый оборот 33-го региона с Францией составил около 34,5 млн. долларов США. В основе экспорта во Францию — изделия из чёрных металлов, посуда, туалетные и канцелярские принадлежности, стеклянные ёмкости, а также фанера.

По данным на конец 2016 года, внешнеэкономическую деятельность с Французской Республикой осуществляют 36 предприятий Владимирской области. Кроме того, в 33-м регионе работает шесть организаций, в учредительных капиталах которых присутствуют французские инвестиции.

В ходе визита французские гости посетили Дмитриевский и Успенский соборы, храм Покрова-на-Нерли, прогулялись по улице Георгиевской, осмотрели достопримечательности исторического центра Владимира.

Автор: Владимирская служба новостей