При производстве молока и тушенки ни одно животное не пострадало!?

В ходе реализации проекта «Потребитель.33» с января по март текущего года во Владимирской области было изучено 24 образца молочной и 36 образцов мясной продукции, находящиеся в продаже на рынке региона. В итоге был выявлен 41 факт фальсификации продуктов: 19 – молока, сливочного масла, сметаны и творога; 22 – колбасных изделий и мясных консервов. В региональное Управление Роспотребнадзора было направлено 41 обращение с требованиями о привлечении юридического лица к административной ответственности. Как отмечают в областном отделении Объединения потребителей России, совокупность денежных отчислений в бюджет в виде штрафов может составить от 1,8 млн. до 20 млн. рублей.





Автор: Владимирская служба новостей