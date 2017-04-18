На территории ВлГУ высадят «Аллею Победы»

Сегодня в 11 утра на территории Владимирского государственного университета состоится высадка 15 саженцев деревьев редких пород (орех маньчжурский, дуб красный).

Отметим, в начале года прошел экологический марафон «ПЕРЕРЕБОТКА» под девизом «Сдай макулатуру – спаси дерево». Владимир занял в нем I место и в качестве приза получил саженцы деревьев из Московского ботанического сада.

Из полученных деревьев решено высадить «Аллею Победы» на территории ВлГУ. Она будет олицетворять неразрывную связь молодежи и старшего поколения, познавшего весь ужас войны.

Акция приурочена к 72 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной Войне.





Автор: Владимирская служба новостей