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18.04.2017 08:38
На территории ВлГУ высадят «Аллею Победы»
Сегодня в 11 утра на территории Владимирского государственного университета состоится высадка 15 саженцев деревьев редких пород (орех маньчжурский, дуб красный).
Отметим, в начале года прошел экологический марафон «ПЕРЕРЕБОТКА» под девизом «Сдай макулатуру – спаси дерево». Владимир занял в нем I место и в качестве приза получил саженцы деревьев из Московского ботанического сада.
Из полученных деревьев решено высадить «Аллею Победы» на территории ВлГУ. Она будет олицетворять неразрывную связь молодежи и старшего поколения, познавшего весь ужас войны.
Акция приурочена к 72 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной Войне.
Автор: Владимирская служба новостей