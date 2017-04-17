В этом месяце изменится расписание ряда пригородных поездов

В этом месяце изменится расписание ряда пригородных поездов, курсирующих во Владимирской области. Это связано с проведением ремонтных работ на станции Ковров. Так, 19, 21, 22 и 25 апреля электричка Гороховец-Нижний Новгород, отправляющаяся в 6:53, будет выезжать в 7:09 и прибывать к конечному пункту в 8:44. утренний поезд Вязники – Владимир будет выезжать из Вязников не в 5:15, а в 5:26 и приезжать в областной центр в 7:37.

Автор: Владимирская служба новостей