6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
17.04.2017 16:22

Действие акции на проезд в плацкартных вагонах со скидками продлено
Федеральная пассажирская компания продлевает действие акции на проезд в плацкартных вагонах со скидками до 40%. Акция действует в поездах внутригосударственного сообщения отправлением с 27 апреля по 4 мая и с 15 по 24 мая 2017 года. Для верхних полок плацкартных вагонов с нумерацией мест №№ 34-54 при покупке билетов действует скидка 40%. Для верхних мест №№ 2-32 скидка составляет 20% при покупке билетов не позднее, чем за 7 суток до даты отправления поезда. Подробную информацию обо всех действующих специальных тарифах можно получить на официальном сайте "РЖД" в разделе "Пассажирам".

 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт