Действие акции на проезд в плацкартных вагонах со скидками продлено

Федеральная пассажирская компания продлевает действие акции на проезд в плацкартных вагонах со скидками до 40%. Акция действует в поездах внутригосударственного сообщения отправлением с 27 апреля по 4 мая и с 15 по 24 мая 2017 года. Для верхних полок плацкартных вагонов с нумерацией мест №№ 34-54 при покупке билетов действует скидка 40%. Для верхних мест №№ 2-32 скидка составляет 20% при покупке билетов не позднее, чем за 7 суток до даты отправления поезда. Подробную информацию обо всех действующих специальных тарифах можно получить на официальном сайте "РЖД" в разделе "Пассажирам".





Автор: Владимирская служба новостей