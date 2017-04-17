Скажем "спасибо" ветеранам

В преддверии Дня Победы владимирские школьники примут участие в патриотической акции «Спасибо!». Ее основная цель - воспитание у молодежи национального и гражданского самосознания, уважения к истории, героическому прошлому своей Родины, к подвигам ветеранов Великой Отечественной войны. Ребята получили списки с адресами 384-х ветеранов и инвалидов войны, проживающих во Владимире, для того, чтобы поздравить героев и сказать им «спасибо» за Победу, которую они одержали 72 года назад. В рамках акции школьники изготовят своими руками подарки и рисунки, вручат открытки, окажут посильную помощь ветеранам в решении бытовых вопросов и проведут для них праздничные концерты в образовательных учреждениях.

Автор: Владимирская служба новостей