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Новости
17.04.2017 16:01

Скажем "спасибо" ветеранам
В преддверии Дня Победы владимирские школьники примут участие в патриотической акции «Спасибо!». Ее основная цель - воспитание у молодежи национального и гражданского самосознания, уважения к истории, героическому прошлому своей Родины, к подвигам ветеранов Великой Отечественной войны. Ребята получили списки с адресами 384-х ветеранов и инвалидов войны, проживающих во Владимире, для того, чтобы поздравить героев и сказать им «спасибо» за Победу, которую они одержали 72 года назад. В рамках акции школьники изготовят своими руками подарки и рисунки, вручат открытки, окажут посильную помощь ветеранам в решении бытовых вопросов и проведут для них праздничные концерты в образовательных учреждениях.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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