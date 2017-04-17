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Новости
17.04.2017 14:17

Волейбольный клуб «Владимир» отправляется в Нижний Новгород
Волейбольный клуб «Владимир» отправляется в Нижний Новгород, где с 18 по 23 апреля состоятся игры 2 тура финального этапа за 1-6 места чемпионата России среди мужских команд высшей лиги «Б». Напомним, п осле первого тура лидером выступает АСК «Нижегородская область». На втором месте «Подмосковье» из Одинцово, на третьем - клуб «Тюмень» и четвертое место у ВК «Владимир».
Завтра владимирцы сыграют с волейболистами из Тюмени. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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