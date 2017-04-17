Клещи уже покусали 11 жителей области

За прошедшую неделю во Владимирской области по поводу укусов клещей за медпомощью обратилось 11 человек, среди них 5 детей. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, больше всего пострадавших было в Ковровском, Муромской, Меленковском и Суздальском районах.

Заболеваний клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) и боррелиозом (ИКБ) не зарегистрировано.

Специалисты напоминают, что лучший способ избежать укусов клещей — индивидуальная защита. При походе в лес важно соблюдать меры предосторожности: находиться дальше от кустарников, одеваться в светлую однотонную одежду, пользоваться репеллентами.

Автор: Владимирская служба новостей