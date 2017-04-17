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Новости
17.04.2017 12:54

Клещи уже покусали 11 жителей области
За прошедшую неделю во Владимирской области по поводу укусов клещей за медпомощью обратилось 11 человек, среди них 5 детей. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, больше всего пострадавших было в Ковровском, Муромской, Меленковском и Суздальском районах. 
Заболеваний клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) и боррелиозом (ИКБ) не зарегистрировано.
Специалисты напоминают, что лучший способ  избежать укусов  клещей — индивидуальная защита. При походе в лес важно соблюдать меры предосторожности: находиться дальше от кустарников, одеваться в светлую однотонную одежду, пользоваться репеллентами. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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