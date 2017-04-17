6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
17.04.2017 12:37

Владимирская область входит в топ-5 популярных направлений гастрономического туризма в России
Владимирская область входит в топ-5 популярных направлений гастрономического туризма в России. По данным ТурСтат, наибольшей популярностью в России пользуются одно-двухдневные туры выходного дня и поездки на фестивали, где можно стать гурманом за несколько тысяч рублей.
Напомним, во Владимирской области была создана "Гастрономическая карта". В Суздале проходит фестиваль "Медовуха Fest", Праздник Огурца, привлекающий ежегодно 18 тысяч посетителей.
В топ-10 городов и регионов России, популярных для гастрономического туризма, также входят Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан, Тверская область, Тульская область, Алтайский край, Калининградская область и Новгородская область.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт