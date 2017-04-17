Владимирская область входит в топ-5 популярных направлений гастрономического туризма в России

Владимирская область входит в топ-5 популярных направлений гастрономического туризма в России. По данным ТурСтат , наибольшей популярностью в России пользуются одно-двухдневные туры выходного дня и поездки на фестивали, где можно стать гурманом за несколько тысяч рублей.

Напомним, во Владимирской области была создана "Гастрономическая карта". В Суздале проходит фестиваль "Медовуха Fest", Праздник Огурца, привлекающий ежегодно 18 тысяч посетителей.

В топ-10 городов и регионов России, популярных для гастрономического туризма, также входят Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан, Тверская область, Тульская область, Алтайский край, Калининградская область и Новгородская область.

Автор: Владимирская служба новостей