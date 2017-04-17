Камешковский пироман предстанет перед судом

В Камешковском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. По данным следствия, 43-летний мужчина поджог деревянный жилой дом на шесть квартир старой постройки, расположенный в одном из поселков района. Строение сгорело полностью. К счастью, никто не пострадал. Сумма ущерба превысила полмиллиона рублей.

Поймали преступника по «горячим следам». На допросе он признался, что приревновал свою знакомую, которая проживала в этом доме. Подойдя к дому подруги, ему показалось, что женщина находится в квартире не одна.

Автор: Владимирская служба новостей