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Новости
17.04.2017 11:42

Камешковский пироман предстанет перед судом
В Камешковском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. По данным следствия, 43-летний мужчина поджог деревянный жилой дом на шесть квартир старой постройки, расположенный в одном из поселков района. Строение сгорело полностью. К счастью, никто не пострадал. Сумма ущерба превысила полмиллиона рублей. 
Поймали преступника по «горячим следам». На допросе он признался, что приревновал свою знакомую, которая проживала в этом доме. Подойдя к дому подруги, ему показалось, что женщина находится в квартире не одна.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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