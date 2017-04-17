В Петушинском районе поймали «автомобильных» воров

В Петушинском районе поймали «автомобильных» воров. Ими оказались 25-ти и 20-летний уроженцы Курганской и Саратовской областей. По данным следствия, 13 апреля в Покрове молодые люди вызвали такси и попросили отвезти их в Костерево. По дороге мужчины решили остановиться около кафе. В это время один из пассажиров достал пневматический пистолет и, под угрозой его применения, преступники завладели автомобилем. Однако далеко уехать им не удалось, по пути они врезались в легковушку. По факту нападения на таксиста и угона машины возбуждено уголовное дело.

Автор: Владимирская служба новостей