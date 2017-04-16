«Спартак» и «Торпедо»: ничья

Продолжаются матчи второго круга первенства России по футболу сезона 2016 - 2017 годов среди команд второго дивизиона зоны «Запад». Сегодня прошел выездной поединок владимирского «Торпедо». Его соперником стал костромской «Спартак». Игра закончилась со счетом 0:0. Таким образом, «Торпедо» зарабатывает одно очко и в его копилке становится 21 очко, 8 место в турнирной таблице.

Следующий матч черно-белые проведут на домашнем поле. 22 апреля они встретятся с ФК «Коломна».

Автор: Владимирская служба новостей