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16.04.2017 17:37
В 33 регионе установлен пожароопасный период
С завтрашнего дня и до 13 октября на территории Владимирской области будет действовать пожароопасный период.
В это время запрещено разведение костров в неустановленных местах, сжигание мусора, отходов производства и потребления в лесу, на торфяных месторождениях, а также сельскохозяйственные палы. В период высокой пожарной опасности будет ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в лес транспортных средств, за исключением транспорта, необходимого для обслуживания линейных сооружений в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Полный текст постановления можно прочитать на официальном сайте администрации Владимирской области, а также на сайте ГУ МЧС России по Владимирской области.
Автор: Владимирская служба новостей