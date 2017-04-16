В 33 регионе установлен пожароопасный период

С завтрашнего дня и до 13 октября на территории Владимирской области будет действовать пожароопасный период.

В это время запрещено разведение костров в неустановленных местах, сжигание мусора, отходов производства и потребления в лесу, на торфяных месторождениях, а также сельскохозяйственные палы. В период высокой пожарной опасности будет ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в лес транспортных средств, за исключением транспорта, необходимого для обслуживания линейных сооружений в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Полный текст постановления можно прочитать на официальном сайте администрации Владимирской области, а также на сайте ГУ МЧС России по Владимирской области.

Автор: Владимирская служба новостей