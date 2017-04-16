Региональные социальные выплаты в этом году выросли на 5%

Региональные социальные выплаты в этом году выросли на 5%. Каждый месяц их получает около 500 тысяч человек. В их числе 150 тысяч граждан пожилого возраста (ветеранов труда, тружеников тыла и лиц, имеющих длительный трудовой стаж, жертв политических репрессий), 170 тысяч инвалидов, ветеранов и участников Великой Отечественной войны, граждан, подвергшихся радиационному воздействию (с учетом членов их семей), 48,7 тысяч семей – получателей жилищных субсидий, 98 тысяч детей, 5 тысяч многодетных семей. На предоставление им мер поддержки в первом квартале этого года направлено почти 2 млрд. бюджетных рублей.

В январе - марте 1,5 тысячи человек получили государственную социальную помощь. С несколькими десятками семей были заключены социальные контракты на развитие семейного бизнеса на общую сумму 1,6 млн. рублей. Как показывает практика, большинство семей направляют эти средства на создание личного подсобного хозяйства и ведение индивидуальной предпринимательской деятельности: закупаются стройматериалы, техника, домашние животные, корма. Итогом реализации программы являются сокращение расходов семьи на продукты питания, получение ежемесячного дополнительного дохода от продажи продукции, подчеркнула директор департамента.

Продолжается оказание поддержки семейным парам в связи с исполнением юбилейных дат - 50, 60 и 70 лет со дня регистрации брака. В первом квартале выплату в размере от 50 до 70 тыс. рублей получили 1240 супружеских пар – всего на 66 млн. рублей.

За 1 квартал 2017 года малоимущим гражданам и малообеспеченным семьям была предоставлена субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Её получили 48723 семьи. На выплату субсидий было направлено 275 млн. рублей, средний размер выплаты в месяц на одну семью составил 1996 рублей.





Автор: Владимирская служба новостей