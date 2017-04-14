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Новости
14.04.2017 16:17

Выставку «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста» посетили более 15 тысяч человек
Во Владимире завершил работу третий форум-выставка «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста». За три дня его посетили более 15 тысяч жителей региона.
Гражданам старшего поколения услуги предоставляли департаменты здравоохранения, социальной защиты населения, по физической культуре и спорту, по труду и занятости населения, комитет по туризму областной администрации, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, аппарат Уполномоченного по правам человека, Союз пенсионеров, Союз женщин. 
На выставке можно было приобрести продукцию комбината «Тепличный», Владимирского хлебокомбината, ЦУМ «Валентина», Гусевского Хрустального завода, ООО «Сударь», аграрно-туристического комплекса «Богдарня» и многих других предприятий региона. 
Состоялось более 20 интерактивных семинаров, в том числе по вопросам здорового образа жизни, правильного питания, пенсионного обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, ведения сада и огорода. 
На торжественной церемонии закрытия форум директор департамента социальной защиты населения Любовь Кукушкина вручила участникам форума-выставки благодарственные письма и дипломы. В номинации «Вдохновение 50+» дипломами были отмечены актер Владимирского областного академического театра драмы, народный артист России Николай Горохов, певец и композитор Алексей Молдалиев, автор поэтических сборников Ольга Савинкова, доцент института искусств ВлГУ Лариса Сёмина, член Союза писателей России Александр Сухарев и член Международной федерации художников Клара Сухарева.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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