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Новости
14.04.2017 13:51

«Ленфильм» расскажет о блокадной ленинградской зиме 1941/1942 годов»
4 мая в российский прокат выходит новый фильм «Три дня до весны», рассказывающий о самом тяжёлом периоде осады Ленинграда - зиме 1941/1942 годов. Лента станет подарком ко Дню Победы для ветеранов, их детей, внуков и всех, кто интересуется историей своей страны.
Фильм создан в классических традициях ленинградской кинематографической школы. Картина снята при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и «Фонда Кино». В основе её сюжета — история офицера госбезопасности Андреева и молодого врача Марицкой, у которых есть всего три дня, чтобы предотвратить катастрофу, нависшую над городом из-за разрушения в ходе немецкой бомбардировки хранилища смертельно опасных вирусов.
В репертуаре кинотеатров России «Три дня до весны» в этом году будет единственной картиной, посвящённой Великой Отечественной войне.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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