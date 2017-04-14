Во Владимире состоится финал чемпионата области по волейболу

В предстоящие выходные состоятся финальные игры чемпионата Владимирской области по волейболу среди мужских команд первой лиги. Соревнования пройдут в спортивном корпусе Института физической культуры и спорта Владимирского госуниверситета. В них примут участие команды «Универ-ВлГУ» и «Волна-ВлГУ» (г.Владимир), «Ковровец – КБ «Арматура» (г.Ковров) и «Киржач» (Киржачский район).

Завтра «Волна-ВлГУ» и «Ковровец - КБ «Арматура» встретятся в 12.00, а «Универ-ВлГУ» и «Киржач» - в 14.00. Игра за 3-е место пройдет 16 апреля в 12.00, за 1-е место - в 14.00.

Автор: Владимирская служба новостей