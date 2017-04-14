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Новости
14.04.2017 13:47

Во Владимире состоится финал чемпионата области по волейболу
В предстоящие выходные состоятся финальные игры чемпионата Владимирской области по волейболу среди мужских команд первой лиги. Соревнования пройдут в спортивном корпусе Института физической культуры и спорта Владимирского госуниверситета. В них примут участие команды «Универ-ВлГУ» и «Волна-ВлГУ» (г.Владимир), «Ковровец – КБ «Арматура» (г.Ковров) и «Киржач» (Киржачский район).
Завтра «Волна-ВлГУ» и «Ковровец - КБ «Арматура» встретятся в 12.00, а «Универ-ВлГУ» и «Киржач» - в 14.00. Игра за 3-е место пройдет 16 апреля в 12.00, за 1-е место - в 14.00.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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