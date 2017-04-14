Владимирское "Торпедо" готовится к предстоящей игре

Продолжаются матчи второго круга первенства России по футболу сезона 2016 - 2017 годов среди команд второго дивизиона зоны «Запад». В предстоящее воскресенье, 16 апреля, пройдёт выездной поединок владимирского «Торпедо». Его соперником станет костромской «Спартак». Игра начнется в 16 часов. Напомним, на данный момент владимирцы находятся на 9 месте в турнирной таблице. В активе команды 18 очков.

Автор: Владимирская служба новостей