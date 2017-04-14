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14.04.2017 11:58
Предприниматель продавала поддельный алкоголь
В Собинском районе перед судом предстанет индивидуальный предприниматель. Оксана Морозова обвиняется в приобретении и хранении немаркированной алкогольной продукции.
По данным следствия, женщина приобрела поддельный алкоголь в количестве 6 тысяч бутылок, чтобы продать его по низкой цене.
В марте прошлого года продукция была обнаружена сотрудниками полиции. Общая стоимость изъятого алкоголя составила свыше 900 тысяч рублей.
Обвиняемая вину в совершенном преступлении признала в полном объеме.
Рассматривать дело по существу предстоит Собинскому городскому суду.
Автор: Владимирская служба новостей