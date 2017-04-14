Предприниматель продавала поддельный алкоголь

В Собинском районе перед судом предстанет индивидуальный предприниматель. Оксана Морозова обвиняется в приобретении и хранении немаркированной алкогольной продукции.

По данным следствия, женщина приобрела поддельный алкоголь в количестве 6 тысяч бутылок, чтобы продать его по низкой цене.

В марте прошлого года продукция была обнаружена сотрудниками полиции. Общая стоимость изъятого алкоголя составила свыше 900 тысяч рублей.

Обвиняемая вину в совершенном преступлении признала в полном объеме.

Рассматривать дело по существу предстоит Собинскому городскому суду.





Автор: Владимирская служба новостей