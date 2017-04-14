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Новости
14.04.2017 11:58

Предприниматель продавала поддельный алкоголь
В Собинском районе перед судом предстанет индивидуальный предприниматель. Оксана Морозова обвиняется в приобретении и хранении немаркированной алкогольной продукции.
По данным следствия, женщина приобрела поддельный алкоголь в количестве 6 тысяч бутылок, чтобы продать его по низкой цене. 
В марте прошлого года продукция была обнаружена сотрудниками полиции. Общая стоимость изъятого алкоголя  составила свыше 900 тысяч рублей.
Обвиняемая вину в совершенном преступлении признала в полном объеме.   
Рассматривать дело по существу предстоит Собинскому городскому суду. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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