Девушка убила своего новорожденного сына

В городе Владимир возбуждено уголовно дело в отношении матери, которая убила своего новорожденного сына. По данным следствия, в январе этого года 19-летняя девушка родила ребенка в домашних условиях. После чего она положила его в таз, накрыла полотенцем и ушла. Мальчик был недоношенным, живым и при рождении дышал. Смерть его наступила от недостатка воздуха (асфиксии).

Девушка сообщила, что не хотела этого ребенка, а роды в домашних условиях довели его до стресса.

Следователь продолжает проведение процессуальных и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Автор: Владимирская служба новостей