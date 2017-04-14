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14.04.2017 11:18
Девушка убила своего новорожденного сына
В городе Владимир возбуждено уголовно дело в отношении матери, которая убила своего новорожденного сына. По данным следствия, в январе этого года 19-летняя девушка родила ребенка в домашних условиях. После чего она положила его в таз, накрыла полотенцем и ушла. Мальчик был недоношенным, живым и при рождении дышал. Смерть его наступила от недостатка воздуха (асфиксии).
Девушка сообщила, что не хотела этого ребенка, а роды в домашних условиях довели его до стресса.
Следователь продолжает проведение процессуальных и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Автор: Владимирская служба новостей