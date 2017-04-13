В крупных торговых сетях ждут владимирские товары

Во Владимирской области торгово-закупочные сессии теперь будут проводиться на постоянной основе. Это идеальная возможность узнать у представителей торговых сетей условия сотрудничества, процедуру оформления документов, востребованность различных категорий товаров от продуктов питания до промтоваров. То есть сделать так, чтобы товар был востребован.

Положительный опыт проведения таких мероприятий уже есть. Например, по итогам торгово-закупочной сессии в феврале этого года для торговой сети «Амбитус» уже заключено 10 договоров поставки с местными товаропроизводителями. А 5 апреля сессия прошла на базе гипермаркета «Глобус». Два договора на поставку были заключены в тот же день.

Попасть в сеть совсем не сложно. Главное, чтобы продукция соответствовала необходимым нормам и требованиям, имела всю сопроводительную документацию.

В ближайшее время торгово-закупочные сессии пройдут в «Магните», «Пятерочке» и «Ашане». Принять участие в них могут товаропроизводители Владимирской области, которые уверены в качестве своей продукции и могут обеспечить необходимый объём выпускаемых товаров.

Всю подробную информацию об условиях участия в торгово-закупочных сессиях предприниматели могут узнать по телефону «горячей линии» департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг (4922) 35-42-23.

Автор: Владимирская служба новостей