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Новости
13.04.2017 16:26

На Пасху движение транспорта будет ограничено
На время проведения Крестного хода, организуемого Владимирской Епархией Русской Православной Церкви в день празднования православной Пасхи, 16 апреля с 15.00 до 18.00 будет ограничено движение всех видов транспорта по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе.
Автотранспорт будет направлен в объезд по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали, Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Луначарского, Усти-на-Лабе.
В указанный период времени автобусы  №№ 1С, 2, 5, 6С, 12С, 15, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 36 будут направлены в объезд по улицам Дзержинского, Октябрьский пр-кту, Лыбедской магистрали, Луначарского.

Движение троллейбусных маршрутов на период проведения Крестного хода будет осуществляться следующим образом:
№ 1 - Ул.Фатьянова - Рябинка - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Мира - театр «Разгуляй».
№ 2 - работать не будет.
№ 5 - Ул.Фатьянова - Рябинка - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Мира - ул.Усти на Лабе - Вокзал.
№ 7 - Пр-кт Ленина - Рябинка - пр-кт Строителей - ул.Мира - ВЭМЗ.
№ 8 - Рябинка - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Мира - ВХЗ.

Остальные маршруты общественного транспорта следуют без изменений.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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