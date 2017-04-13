Жители трех районов области получили сертификаты на приобретение и строительство жилья

Жители трех районов области получили сертификаты на приобретение и строительство жилья. Так, в Вязниковском районе получателями стали пять молодых семей, три из которых – многодетные. Социальная выплата на приобретение жилья была предоставлена гражданам, проживающим и работающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, а также двум молодым семьям - жителям Юрьева-Польского. Сертификаты на строительство индивидуальных жилых домов предоставлены трём многодетным семьям: одной семье из города Юрьев-Польский и двум семьям из Красносельского муниципального образования. Общая сумма таких социальных выплат из областного и местного бюджетов жителям Юрьев-Польского района превысила 3 млн. рублей.

В Судогодском районе сертификаты получили 10 молодых семей, семей работников бюджетной сферы, вынужденных переселенцев и переселенцев из районов Крайнего Севера, а также участников программы развития агропромышленного комплекса.

Напомним, что в 2014-2016 годах во Владимирской области государственная поддержка на улучшение жилищных условий предоставлена 255 многодетным семьям. В прошлом году 2100 многодетных семей получили бесплатно земельный участок для индивидуального жилищного строительства. На обеспечение выделенных земельных участков инженерной инфраструктурой в 2017 году предусмотрено 74,4 млн. рублей. В 2014-2016 годах в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём многодетных семей Владимирской области» предоставлены социальные выплаты на строительство индивидуальных жилых домов 81 многодетной семье. В 2017 году действие программы продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей