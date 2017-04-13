Владимирский гимнаст привез 4 медали с Международного турнира

Владимирский гимнаст Александр Карцев привез сразу 4 медали с Международного турнира MAG International Junior Cup, который прошел в столице Германии Берлине.

Одну золотую медаль он завоевал в составе сборной России, которая стала первой в командном зачете, опередив США и Швейцарию. Кроме того, в личном зачёте Александр получил ещё одно золото за победу в упражнениях на кольцах. Выступления в многоборье и в упражнениях на брусьях принесли ему две серебряные медали.

Автор: Владимирская служба новостей