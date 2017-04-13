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13.04.2017 16:21
Владимирский гимнаст привез 4 медали с Международного турнира
Владимирский гимнаст Александр Карцев привез сразу 4 медали с Международного турнира MAG International Junior Cup, который прошел в столице Германии Берлине.
Одну золотую медаль он завоевал в составе сборной России, которая стала первой в командном зачете, опередив США и Швейцарию. Кроме того, в личном зачёте Александр получил ещё одно золото за победу в упражнениях на кольцах. Выступления в многоборье и в упражнениях на брусьях принесли ему две серебряные медали.
Автор: Владимирская служба новостей