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Новости
13.04.2017 16:21

Владимирский гимнаст привез 4 медали с Международного турнира
Владимирский гимнаст Александр Карцев привез сразу 4 медали с Международного турнира MAG International Junior Cup, который прошел в столице Германии Берлине. 
Одну золотую медаль он завоевал в составе сборной России, которая стала первой в командном зачете, опередив США и Швейцарию. Кроме того, в личном зачёте Александр получил ещё одно золото за победу в упражнениях на кольцах. Выступления в многоборье и в упражнениях на брусьях принесли ему две серебряные медали.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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