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Новости
13.04.2017 16:17

Управляющие организации сделали перерасчет на 18 миллионов рублей
Глава региона Светлана Орлова поручила государственной жилищной инспекции и департаменту ЖКХ провести проверку управляющих компаний на предмет организации перерасчёта фактического объёма коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общедомового имущества в многоквартирных домах.
По результатам проверок Госжилинспекция выдала управляющим организациям 41 предписание о приведении порядка расчётов платы за электроэнергию, потребляемую в целях содержания общего имущества многоквартирных домов, к фактическому объему начислений платы за энергоресурсы на ОДН за прошедший период. Предписания были выданы УО города Владимира, Александровского, Гусь-Хрустального, Киржачского, Ковровского, Кольчугинского, Петушинского и Собинского районов. Возврат начислений за январь текущего года управляющими организациями региона произведен в сумме 18 млн. 335 тыс. рублей.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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