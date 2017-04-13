Управляющие организации сделали перерасчет на 18 миллионов рублей

Глава региона Светлана Орлова поручила государственной жилищной инспекции и департаменту ЖКХ провести проверку управляющих компаний на предмет организации перерасчёта фактического объёма коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общедомового имущества в многоквартирных домах.

По результатам проверок Госжилинспекция выдала управляющим организациям 41 предписание о приведении порядка расчётов платы за электроэнергию, потребляемую в целях содержания общего имущества многоквартирных домов, к фактическому объему начислений платы за энергоресурсы на ОДН за прошедший период. Предписания были выданы УО города Владимира, Александровского, Гусь-Хрустального, Киржачского, Ковровского, Кольчугинского, Петушинского и Собинского районов. Возврат начислений за январь текущего года управляющими организациями региона произведен в сумме 18 млн. 335 тыс. рублей.

Автор: Владимирская служба новостей