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Новости
14.04.2017 08:17

Сегодня - Страстная пятница
Сегодня - Страстная пятница, самый скорбный день церковного календаря. Верующие вспоминают страдания и смерть на кресте Иисуса Христа. В православных храмах совершается обряд поклонения Плащанице - иконописному или вышитому изображению, снятому с креста тела Господня. Её оставляют в окружении белых цветов до начала воскресного Пасхального богослужения для молитвы. По церковному обряду пост сегодня особенно строгий - разрешаются только хлеб и вода. А завтра - великая суббота или воспоминание о пребывании Христа во гробе. По традиции во всех храмах Владимира будут освещать пасхальные яйца и куличи.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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