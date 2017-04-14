Сегодня - Страстная пятница

Сегодня - Страстная пятница, самый скорбный день церковного календаря. Верующие вспоминают страдания и смерть на кресте Иисуса Христа. В православных храмах совершается обряд поклонения Плащанице - иконописному или вышитому изображению, снятому с креста тела Господня. Её оставляют в окружении белых цветов до начала воскресного Пасхального богослужения для молитвы. По церковному обряду пост сегодня особенно строгий - разрешаются только хлеб и вода. А завтра - великая суббота или воспоминание о пребывании Христа во гробе. По традиции во всех храмах Владимира будут освещать пасхальные яйца и куличи.

Автор: Владимирская служба новостей