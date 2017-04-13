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Новости
13.04.2017 13:21

В отношении двух муромских полицейских возбуждено уголовное дело
В отношении двух муромских сотрудников полиции возбуждено уголовное дело. Они обвиняются в мошенничестве. 
По данным следствия,  в мае 2015 года Павел Гришин и Денис Михеев обратились к знакомой, которая работала на местного предпринимателя, с просьбой оформить в банке несколько договоров на подставных лиц, а полученные суммы кредита разделить между собой. 
Получив согласие, полицейские взяли копии паспортов людей, находящихся в базе данных и оформили семь кредитов. 
Спустя время банк перевел на счет индивидуального предпринимателя более 330 тысяч рублей. После чего соучастники разделили деньги между собой. 
Расследование уголовного дела  продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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