В отношении двух муромских полицейских возбуждено уголовное дело

В отношении двух муромских сотрудников полиции возбуждено уголовное дело. Они обвиняются в мошенничестве.

По данным следствия, в мае 2015 года Павел Гришин и Денис Михеев обратились к знакомой, которая работала на местного предпринимателя, с просьбой оформить в банке несколько договоров на подставных лиц, а полученные суммы кредита разделить между собой.

Получив согласие, полицейские взяли копии паспортов людей, находящихся в базе данных и оформили семь кредитов.

Спустя время банк перевел на счет индивидуального предпринимателя более 330 тысяч рублей. После чего соучастники разделили деньги между собой.

Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей