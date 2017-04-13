Владимирских инвесторов ждут в Словении. На сегодняшний день Владимирская область экспортирует в республику, в основном, изделия из стекла, древесины, чёрных металлов и пластмассы. Словенский импорт в большей степени представлен каучуком и резиной, войлоком, неткаными материалами и изделиями из них, а также машиностроительной продукцией, электрической аппаратурой и измерительными приборами.
Для словенских предприятий наибольший интерес во Владимирской области представляет химическая промышленность, сельское и лесное хозяйство, а также внедрение различных технологий переработки сельхозпродукции. Владимирские предприниматели сейчас могут инвестировать в Словении, приняв участие в заключительной фазе приватизации.
Кстати, в ходе Словенско-Российского форума было заключено соглашение о сотрудничестве между компаниями «Гарант плюс» (Ковровский район) и «Сико», благодаря которому появится новое производство оборудования для предприятий малого бизнеса по переработке лесного сырья и пластиковых отходов. Объём инвестиций в этот проект составит около 2 млн. евро.
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