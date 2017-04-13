Владимирская область и республика Словения будут сотрудничать в сельскохозяйственной отрасли и пищевой промышленности

Владимирская область и республика Словения будут сотрудничать в сельскохозяйственной отрасли и пищевой промышленности. Главными отраслями являются молочная промышленность и разведение крупного рогатого скота. Из новых перспективных направлений – разведение птицы и крольчатины. Об этом сообщила губернатор Светлана Орлова.

Среди других перспективных направлений – это садоводство и селекция плодовых деревьев, а также закупка словенских племенных коров для повышения продуктивности дойного стада Владимирской области. Также словенские компании готовы наращивать экспорт вин в 33 регион. Как известно, вина из этой республики отличаются не только доступной ценой, но и высокой экологичностью их производства.

Планируют власти области развивать и сыроварение. К этому решено привлечь одно из словенских предприятий, выпускающее оборудование для переработки молока.

Автор: Владимирская служба новостей