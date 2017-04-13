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Новости
13.04.2017 12:00

Цыганки обокрали пенсионерок
В Меленковском районе возбуждено уголовное дело в отношении 44-летней женщины из Рязанской области. Она обвиняется в совершении кражи. По данным полиции, в марте этого года в один из домов, расположенных в селе Кудрино Меленковского района, пришли три цыганки. Пенсионеркам они стали предлагать купить у них верхнюю одежду. Приобретать женщины ничего не стали. Однако спустя время они обнаружили, что из дома пропали деньги в размере 15 тысяч рублей. 
Поймали преступниц спустя короткий промежуток времени. Перед судом предстанет одна из них. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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