Цыганки обокрали пенсионерок

В Меленковском районе возбуждено уголовное дело в отношении 44-летней женщины из Рязанской области. Она обвиняется в совершении кражи. По данным полиции, в марте этого года в один из домов, расположенных в селе Кудрино Меленковского района, пришли три цыганки. Пенсионеркам они стали предлагать купить у них верхнюю одежду. Приобретать женщины ничего не стали. Однако спустя время они обнаружили, что из дома пропали деньги в размере 15 тысяч рублей.

Поймали преступниц спустя короткий промежуток времени. Перед судом предстанет одна из них. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей