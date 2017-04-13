«Лиза Алерт» проведет День открытых дверей

Сегодня добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» проведет День открытых дверей. Это единственная в России организация, волонтеры которой имеют достаточную квалификацию для поиска пропавших людей в природной среде. У отряда 44 отделения в регионах страны, работает круглосуточная горячая линия.

Активисты расскажут о поисках, в которых они принимали участие, познакомят участников мероприятия с историей отряда, основными принципами и методиками его работы. Они поделятся знаниями о том, как не потеряться в лесу, и что делать, если это всё-таки произошло.

Все желающие приглашаются к 17 часам в Областной Дом молодежи по адресу: г.Владимир, ул. Дзержинского, д. 5.

Автор: Владимирская служба новостей