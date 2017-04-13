Во Владимирской области стимулируют семьи на рождение третьего ребёнка

За этот год уже 456 семей Владимирской области подали документы на получение областного материнского (семейного) капитала. Его размер составляет 55125 рублей. Из областного бюджета на эти цели уже направлено 25 млн. рублей.

В соответствии с областным законодательством, региональный маткапитал предоставляется семьям, где родился (усыновлён) третий и последующий ребёнок. Напомним, он был проиндексирован в 2017 году на 5 процентов.

Кроме этого, при рождении третьего и последующих детей владимирская семья начинает получать ежемесячную денежную выплату в размере величины прожиточного минимума, установленного на ребенка, которая составляет в текущем году 8276 рублей. В 1 квартале 2017 года на такие выплаты было выделено 166 млн. рублей.

Семьям, в которых с 1 января 2017 года одновременно родятся трое и более детей, установлено единовременное пособие в размере 100 тыс. рублей. В сравнении с прошлым годом это пособие увеличено в пять раз. В прошлом году в регионе родилась одна тройня – в Суздальском районе. В этом году рождения троен в регионе пока не было.

Для реализации владимирскими получателями права на перечисленные меры поддержки органы соцзащиты оказывают помощь и содействие в оформлении необходимых документов, в том числе по месту жительства семьи, добавила директор департамента.

Автор: Владимирская служба новостей