Сбил пешехода и скрылся

Сбил пешехода и скрылся. ДТП произошло 10 апреля в Судогодском районе. На трассе М-7 «Волга» неизвестный автомобиль наехал на женщину, которая переходила дорогу по «зебре». Пострадавшая скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. А вот виновник с места ДТП скрылся. Однако спустя время он вернулся и дал признательные показания.

За оставление места дорожно-транспортного происшествия мужчина привлечен к административной ответственности. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.

Автор: Владимирская служба новостей