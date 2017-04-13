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Новости
13.04.2017 10:24

Сбил пешехода и скрылся
Сбил пешехода и скрылся. ДТП произошло 10 апреля  в Судогодском районе.  На трассе М-7 «Волга» неизвестный автомобиль наехал на женщину, которая переходила дорогу по «зебре». Пострадавшая скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. А вот виновник с места ДТП скрылся. Однако спустя время он вернулся и дал признательные показания. 
За оставление места дорожно-транспортного происшествия мужчина привлечен к административной ответственности. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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