Половина владимирцев работают на износ

Оптимальная длительность рабочего дня, по мнению владимирцев, - 6 часов, за этот вариант проголосовали 52%. 32% хотят работать по 7 часов, 8% готовы все успевать за 4 часа и еще 8% - за 5 часов. Таковы данные опроса, проведенного специалистами сайта по поиску работы Зарплата.ру. Большая часть (84%) опрошенных считают, что смогут выполнить свои задачи за меньшее время при условии, что уровень оплаты останется прежним. 11% не готовы работать интенсивнее за те же деньги. Часть опрошенных (3 %) полагают, что их работу нельзя выполнить быстрее. Также владимирцы указали, что не всегда только от них самих зависит темп работы, а также опасаются, что нагрузка на работе окажется непосильной. Также владимирцы готовы работать и больше, но при условии, что зарплата так же будет расти. На это согласны 54%. При этом 46% даже при увеличении оплаты не смогут работать дольше: уже сейчас они работают на износ.

Автор: Владимирская служба новостей