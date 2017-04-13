Семья муромского студента, пострадавшего при теракте в Санкт-Петербурге, получит материальную помощь

Семья муромского студента, пострадавшего при теракте в Санкт-Петербурге, получит материальную помощь от администрации округа. По словам мамы Дмитрия Станиславюка , самое страшное уже позади. Ее сын идёт на поправку, он переведён в общую палату.

Глава Мурома Евгений Рычков принял решение о выделении материальной помощи семье Дмитрия на первоочередные нужды, связанные с расходами на транспорт и проживание в Санкт-Петербурге.

Автор: Владимирская служба новостей