Мы начинаем КВН

В предстоящую пятницу, 14 апреля Областной дворец культуры распахнет свои двери перед первой игрой девятого сезона Региональной лиги КВН «Владимирская Русь».

На фестиваль в этом году заявились 18 команд. Помимо владимирских в сезоне играют также команды Нижнего Новгорода, Мурома, Коврова, Подмосковья и Иваново. Команды будут бороться не только за проход в сезон, но и за звания «Лучшей команды», «Лучшего актера» и «Лучшей актрисы».

Команды, прошедшие в сезон будут иметь возможность выиграть в финале призовой фонд 150.000 рублей.

Редактор игры и член жюри – Чемпион Высшей Лиги 2014 в составе команды КВН «Союз» (Тюменская область), Виктор Щетков.

Начало игры в 18 часов.

Автор: Владимирская служба новостей