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Новости
12.04.2017 16:22

Мы начинаем КВН
В предстоящую пятницу, 14 апреля Областной дворец культуры распахнет свои двери перед первой игрой девятого сезона Региональной лиги КВН «Владимирская Русь».
На фестиваль в этом году заявились 18 команд.  Помимо владимирских в сезоне играют также команды Нижнего Новгорода, Мурома, Коврова, Подмосковья и Иваново. Команды будут бороться не только за проход в сезон, но и за звания «Лучшей команды», «Лучшего актера» и «Лучшей актрисы». 
Команды, прошедшие в сезон будут иметь возможность выиграть в финале призовой фонд 150.000 рублей.
Редактор игры и член жюри – Чемпион Высшей Лиги 2014 в составе команды КВН «Союз» (Тюменская область), Виктор Щетков.
Начало игры в 18 часов. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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