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Новости
12.04.2017 16:14

В День космонавтики «прилетел» юбилейный Огурец-Космонавт
Сегодня во Владимиро-Суздальский музей-заповедник пришло сообщение от Андрея Тюрина из Коврова. Отправившись в Ивановскую область, в районе деревни Лучкино Южского района, в поле, он нашел куклу в сверкающем скафандре. Это был  Огурец-Космонавт, который ежегодно запускается на  знаменитом Празднике Теперь нашедшего  ждёт главный приз от гостиничного комплекса «Пушкарская слобода».
Отметим, в истории Праздника огурца удача найти «летуна» случается всего лишь в пятый (из 16) раз. Последний такой случай произошёл в 2013 году. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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