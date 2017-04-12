В День космонавтики «прилетел» юбилейный Огурец-Космонавт

Сегодня во Владимиро-Суздальский музей-заповедник пришло сообщение от Андрея Тюрина из Коврова. Отправившись в Ивановскую область, в районе деревни Лучкино Южского района, в поле, он нашел куклу в сверкающем скафандре. Это был Огурец-Космонавт, который ежегодно запускается на знаменитом Празднике Теперь нашедшего ждёт главный приз от гостиничного комплекса «Пушкарская слобода».

Отметим, в истории Праздника огурца удача найти «летуна» случается всего лишь в пятый (из 16) раз. Последний такой случай произошёл в 2013 году.





Автор: Владимирская служба новостей