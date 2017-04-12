ДТП с участием детей во Владимирской области стало меньше
ДТП с участием детей на дорогах Владимирской области стало меньше. С начала года произошло 46 таких аварий, в которых один ребенок погиб, 50 получили травмы. В 30 ДТП дети пострадали в качестве пассажиров, при этом в четырех случаях малышей перевозили без использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Нарушения зафиксированы в Александровском и Камешковском районах, а также в городе Владимир.
С участием детей-пешеходов произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, в 7 случаях наезды на детей произошли в местах расположения пешеходных переходов.
Между тем, просматривается негативная тенденция на увеличение дорожно-транспортных происшествий с участием молодых людей от 16 до 18 лет. С начала года зарегистрировано 16 ДТП. В связи с этим, управлением ГИБДД организовано взаимодействие с Владимирским университетом, а также совместно с МЧС прорабатывается вопрос о проведении КРАШ-курсов для молодежи.
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