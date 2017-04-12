В весенний призыв из Владимирской области планируется призвать около 1600 человек

В весенний призыв из Владимирской области планируется призвать около 1600 человек. География прохождения их службы – от Калининграда до южной границы России. Порядка 80 процентов наших ребят будет служить в Западном военном округе. Об этом сообщил главный военный комиссар Владимир Кручинин. Большая часть из них отправятся в сухопутные войска. Часть владимирских призывников будет призвана в ряды Росгвардии. 10 ребят отправятся служить в научную роту в Московской области. В Севастополь для службы на кораблях и в морской пехоте планируется отправить 20 человек.

Традиционно часть молодых людей будет проходить военную службу рядом с домом. Это, в первую очередь, мужчины женатые и с малолетним ребёнком, а также имеющие больных или пенсионного возраста родителей.

Тех же, кто отправится служить далеко коснётся новшество нынешней кампании: при следовании к месту службы эшелоном более трёх суток призывники вместо сухого пайка будут обеспечиваться горячим питанием в вагоне-ресторане.

Что касается альтернативной службы, этой весной на неё отправятся 5 призывников из Владимирской области. По словам Владимира Кручинина, согласно поступившей разнарядке, все они будут трудиться в «Почте России».

Важным направлением в рамках организации призыва остаётся работа с «уклонистами». В осенний призыв таковых было 19 человек. Трое из них уже осуждены и приговорены к штрафам до 30 тысяч рублей. Остальными занимаются правоохранительные органы.

И еще одна цифра: по данным за 2016 год, во Владимирской области к военной службе годны 76,9 процента молодых людей призывного возраста (в 2014 году аналогичный показатель составлял 75,7 процента). Наиболее часто у призывников встречаются заболевания системы кровообращения и эндокринной системы, а именно - дефицит массы тела и ожирение.

Автор: Владимирская служба новостей