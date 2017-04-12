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Новости
12.04.2017 11:48

Владимирская область и республика Словения расширяют сферы сотрудничества
Владимирская область и республика Словения расширяют сферы сотрудничества. В частности,  в тесном взаимодействии со словенскими коллегами владимирцы планируют развивать сельхозпереработку, в первую очередь овощей и фруктов. Уже сейчас можно говорить о достигнутом взаимопонимании в вопросах переработки мусора и обработки древесины.  Об этом сообщила губернатор  Светлана Орлова.  
Также установлены связи со словенскими предприятиями, работающими в пищевой промышленности, в сельскохозяйственной и деревообрабатывающей механизации, в химической промышленности, в строительстве спортивных объектов, в фармацевтической области, в производстве электрокабеля и стекла.
Кроме того, иностранцев заинтересовал проект по развитию частного города Доброграда, где широкое применение найдут IT-технологии. Словенские города могут стать хорошей учебной моделью внедрения энергоэффективных технологий и инфраструктурных проектов. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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