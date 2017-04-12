Владимирская область и республика Словения расширяют сферы сотрудничества

Владимирская область и республика Словения расширяют сферы сотрудничества. В частности, в тесном взаимодействии со словенскими коллегами владимирцы планируют развивать сельхозпереработку, в первую очередь овощей и фруктов. Уже сейчас можно говорить о достигнутом взаимопонимании в вопросах переработки мусора и обработки древесины. Об этом сообщила губернатор Светлана Орлова.

Также установлены связи со словенскими предприятиями, работающими в пищевой промышленности, в сельскохозяйственной и деревообрабатывающей механизации, в химической промышленности, в строительстве спортивных объектов, в фармацевтической области, в производстве электрокабеля и стекла.

Кроме того, иностранцев заинтересовал проект по развитию частного города Доброграда, где широкое применение найдут IT-технологии. Словенские города могут стать хорошей учебной моделью внедрения энергоэффективных технологий и инфраструктурных проектов.

Автор: Владимирская служба новостей