Владимирская область и республика Словения расширяют сферы сотрудничества
Владимирская область и республика Словения расширяют сферы сотрудничества. В частности, в тесном взаимодействии со словенскими коллегами владимирцы планируют развивать сельхозпереработку, в первую очередь овощей и фруктов. Уже сейчас можно говорить о достигнутом взаимопонимании в вопросах переработки мусора и обработки древесины. Об этом сообщила губернатор Светлана Орлова.
Также установлены связи со словенскими предприятиями, работающими в пищевой промышленности, в сельскохозяйственной и деревообрабатывающей механизации, в химической промышленности, в строительстве спортивных объектов, в фармацевтической области, в производстве электрокабеля и стекла.
Кроме того, иностранцев заинтересовал проект по развитию частного города Доброграда, где широкое применение найдут IT-технологии. Словенские города могут стать хорошей учебной моделью внедрения энергоэффективных технологий и инфраструктурных проектов.
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