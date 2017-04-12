Юные футболисты из Владимирской области поборются за победу на Всероссийских соревнованиях

Юные спортсмены из Владимирской области - участники команды «Исток» Лухтоновской специальной (коррекционной) школы-интерната завоевали путевку в финал Всероссийских соревнований по футболу «Будущее зависит от тебя», который пройдет в мае в Сочи. Ребята из Судогодского района заняли 1 место в младшей возрастной группе на межрегиональном отборочном этапе в Туле.

Футбольный турнир «Будущее зависит от тебя» проводится благотворительным фондом «Футбол – детям» и компанией МегаФон при поддержке Министерства спорта России, Министерства образования и науки РФ и Российского футбольного союза. В марте 2017 года этот проект отмечен национальной премией «Событие года».

В младшей возрастной группе (2004-2005 года рождения) за призовое место боролись юные футболисты из Владимирской, Орловской и Тульской областей. Команды отлично подготовились к полуфиналу. Ребята из Лухтоновской школы-интерната с первого матча показали блестящую игру. Так, победой 2:1 закончился матч с командой Кимовской школы-интерната, со счетом 5:0 владимирцы обыграли сверстников из Некрасовской школы-интерната города Орла.

Автор: Владимирская служба новостей