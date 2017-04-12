С начала года во Владимирской области произошло более 430 ДТП

С начала года во Владимирской области произошло более 430 ДТП, в которых 42 человека погибли и 628 получили травмы. По данным регионального Управления ГИБДД, самая неблагополучная ситуация в Ковровском, Селивановском, Юрьев-Польском и Вязниковском районах. За три месяца выросло число аварий с участием автобусов. В 32 происшествиях травмы получили 53 человека, погибли 2. Нарушения зафиксированы в основном в Александровском, Меленковском и Ковровском районах. По-прежнему не снижается число ДТП и с участием нетрезвых водителей. С начала года произошла 41 авария, остановлено более 1200 пьяных лихачей.

Автор: Владимирская служба новостей