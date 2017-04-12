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Новости
12.04.2017 10:06

Владимирская область и республика Словения планируют развивать отношения в сфере образования и спорта
Владимирская область и республика Словения планируют развивать отношения в сфере образования и спорта. Этот вопрос обсуждался на Словенско-Российском деловом форуме. В частности, намечены варианты взаимодействия на уровне вузов. Это и обмен студентами, и участие в перекрёстных образовательных программах. В ближайшее время планируется подписать соглашение между ВлГУ и высшими образовательными учреждениями Словении. Кроме того, иностранцы заинтересовалась активным развитием робототехники в нашем регионе. Они планируют наладить связи с технопарком и Ковровской академией.
Также Владимирская область продолжит отправлять детей из многодетных и малообеспеченных детей на отдых в Словению. Напомним, эта программа реализуется уже четвёртый год. В республике развиваются детские базы отдыха с различными спортивными программами, которые будут готовы принять владимирских ребят. 
К спортивной сфере Владимирской области у Словении так же особый интерес. Наш регион может налаживать сотрудничество и с рядом словенских компаний, занимающихся изготовлением качественных спортплощадок. Сейчас рассматривается возможность презентации некоторых из них в рамках V Владимирского межрегионального экономического форума, который пройдёт 19-21 мая.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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