Во Владимире пройдет региональный фестиваль школьных хоров

Сегодня во Владимирском институте развития образования пройдет II региональный фестиваль школьных хоров «Когда дети поют», посвящённый Году экологии. В нем примут участие 12 хоровых коллективов общеобразовательных организаций из 7 муниципальных образований области. Программа выступления каждого из них состоит из двух разнохарактерных произведений, одно из которых исполняется а капелла, второе - с музыкальным сопровождением.

В категории «Младший хор» выступят представители гимназии №35 г.Владимира и ковровской Православной гимназии, средних общеобразовательных школ №21 г.Коврова и поселка Малыгино Ковровского района. В категории «Средний хор» будут состязаться юные певцы гимназий №3 г.Владимира и №6 округа Муром, средних общеобразовательных школ №17 г.Коврова, села Мошок Судогодского района и поселка Ставрово Собинского района. И, наконец, в категории «Старший хор» за победу поборются участники хоров средних общеобразовательных школ № 4 г.Коврова, №6 г.Киржача и №16 о. Мурома.

Автор: Владимирская служба новостей