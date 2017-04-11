По всей стране пройдет масштабный флешмоб «Подними голову»

Завтра по всей стране пройдет масштабный флешмоб «Подними голову», посвященный Дню космонавтики и выходу в прокат фильма «Время первых». Для участия в нем необходимо в 9:07 выложить в социальные сети селфи с поднятой в небо головой и сопроводить публикацию хэштегами: #поднимиголову #ВремяПервых #Поехали

По словам организаторов, данная акция привлечет внимание жителей страны к проблемам и успехам в освоении космоса.

Напомним, 12 апреля 1961 г. космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля. Полет в околоземном космическом пространстве продлился 1 час и 48 минут. Спустя год данная дата была установлена указом Президиума Верховного Совета СССР как День космонавтики. 7 апреля 2011 г. на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция, официально провозгласившая 12 апреля Международным днем полета человека в космос.

Автор: Владимирская служба новостей