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Новости
11.04.2017 16:11

День открытых дверей - в налоговых инспекциях области
Во всех налоговых инспекциях Владимирской области на этой неделе будет организована всероссийская акция « День открытых дверей по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по НДФЛ».
Обратиться за помощью и консультацией  по порядку исчисления и уплаты налога, порядку заполнения налоговой декларации по НДФЛ  можно будет 14 апреля с 09.00 до 20.00 и  15 апреля с 10.00 до 15.00.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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