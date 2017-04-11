День открытых дверей - в налоговых инспекциях области

Во всех налоговых инспекциях Владимирской области на этой неделе будет организована всероссийская акция « День открытых дверей по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по НДФЛ».

Обратиться за помощью и консультацией по порядку исчисления и уплаты налога, порядку заполнения налоговой декларации по НДФЛ можно будет 14 апреля с 09.00 до 20.00 и 15 апреля с 10.00 до 15.00.





Автор: Владимирская служба новостей