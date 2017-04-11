В Пасху будут организованы автобусы на городские кладбища

Для владимирцев, желающих в день Святой Пасхи посетить городские кладбища, будут организованы специальные автобусные маршруты. Как сообщает пресс-служба администрации города, от площади Победы, от дома №5 по Суздальскому проспекту и от сквера на 2-й Никольской 16 апреля в 6-30 утра будут отправляться «экспрессы» до кладбища Улыбышево.

До кладбища Байгуши в это же время можно будет уехать от дома №10 по улице Гагарина.

Также будут курсировать автобусы и между кладбищами.

Стоимость проезда от 36 до 40 рублей. Бесплатным проездом смогут воспользоваться Герои Советского Союза, Российской Федерации, Социалистического Труда, Труда Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, почётные граждане Владимира и области, а также дети до семи лет.

Автор: Владимирская служба новостей