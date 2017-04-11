В Вязниковском районе столкнулись два грузовика

Серьезное ДТП произошло сегодня утром в Вязниковском районе. На трассе М7 "Волга" столкнулись два грузовика. По предварительной информации, 47-летний водитель автомобиля "Мерседес-Бенц" не успел затормозить и врезался в остановившийся впереди него на светофоре автомобиль "ДАФ" под управлением жителя Республики Удмуртия. В аварии пострадал водитель "Мерседеса" - с диагнозом: сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма, переломы и порезы, мужчина был доставлен в ЦРБ.

По предварительной версии причиной ДТП стало несоблюдение скоростного режима. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.





Автор: Владимирская служба новостей