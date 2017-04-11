6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
11.04.2017 12:30

В Вязниковском районе столкнулись два грузовика
Серьезное ДТП произошло сегодня утром в Вязниковском районе. На трассе М7 "Волга" столкнулись два грузовика. По предварительной информации, 47-летний водитель автомобиля "Мерседес-Бенц" не успел затормозить и врезался в остановившийся впереди него на светофоре автомобиль "ДАФ" под управлением жителя Республики Удмуртия. В аварии пострадал водитель "Мерседеса" - с диагнозом: сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма, переломы и порезы, мужчина был доставлен в ЦРБ.
По предварительной версии причиной ДТП стало несоблюдение скоростного режима. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт