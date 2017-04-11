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Новости
11.04.2017 12:17

Во Владимире может появиться Александро-Невский проспект
В городе Владимир может появиться Александро-Невский проспект. Так предлагается назвать магистраль от площади Фрунзе до политехнического колледжа. Дело в том, что в 2021 году исполняется 800 лет со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Владимир неразрывно связан с историей жизни и деяний князя. В нашем городе, в Богородице-Рождественском монастыре, было и первое после кончины в Городце место упокоения «солнца Русской земли», до переноса его мощей в Санкт-Петербург. Также в этом году исполняется 470 лет со дня канонизации князя Александра и эта дата является одним из важных поводов накануне подготовки к празднованию 800-летия.
Активные горожане начали сбор подписей за эту идею. Продлится он до середины мая, после чего обращение передадут губернатору Светлане Орловой, главе города Ольге Деевой и главе администрации города Андрею Шохину. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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