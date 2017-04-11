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Новости
11.04.2017 12:13

Вязниковские дороги требуют тщательного ремонта
Вязниковские дороги требуют тщательного ремонта. Прокурорская проверка показала, что на участках дорог по улицам Горького, Ефимьево, Калинина, Физкультурная дорожное покрытие не соответствует требованиям ГОСТ. Поверхность проезжей части неровная, есть ямы, выбоины и просадки. Кроме того, около Детской школы искусств им Л.И. Ошанина и средней школы № 3 нет перильных ограждений возле пешеходных переходов.
В суд направлены 2 исковых заявления об обязании администрации района исполнить в полном объеме комплекс мер по обеспечению надлежащего содержания автомобильной дороги и привести в соответствие с требованиями ГОСТ пешеходные переходы возле образовательных учреждений.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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